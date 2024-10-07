Новые напольные диагностические весы Scarlett SC-BS33ED112

7 октября 2024, 13:15

Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы, а также отслеживание динамики веса в новых весах от Scarlett.

Умные весы Scarlett SC-BS33ED112 – настоящий помощник для здорового образа жизни. Устройство способно не просто определить вес, но и процент воды и жира в организме, мышечную и костную массу, а также другие параметры. Высокочувствительные датчики гарантируют точность в определение 7 биометрических показателей до мельчайших подробностей.Весы с размером платформы 280х280 мм из закаленного стекла и большим LED-дисплеем способны выдержать нагрузку до 180 кг. Более того, прорезиненные ножки для предотвращения скольжения позаботятся о безопасности во время эксплуатации. Также наличие в устройстве автоматического включения и выключения обеспечит экономию заряда батареи, а встроенная функция памяти поможет следить за динамикой веса сразу 8 человек.Показатели всех параметров хранятся в приложении OKOK International в смартфоне, помогая поддерживать тело в отличной форме. Приложение совместимо с iOS и Android.