Scarlett SC-HC63C62 и SC-HC63C105 - новые модели машинок для стрижки

7 октября 2024, 14:15

Машинка для стрижки волос Scarlett SC-HC63C62 имеет броский, продуманный стиль, эргономичный дизайн и высокое качество каждой детали.

Модель оснащена 10 настройками стрижки волос и моделирования бороды от 1 мм до 19 мм. Телескопическая насадка и колесико для регулировки помогут выбрать необходимую длину стрижки легко и просто. Лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что позволит быстро и бережно срезать волосы любого типа и жесткости всего лишь одним движением. Также плюсом прибора является особый угол расположения лезвий, обеспечивающий долгий срок службы Scarlett SC-HC63C62: лезвия затачиваются каждый раз во время работы с машинкой.Scarlett SC-HC63C105 - удобный прибор для домашнего использования, с которым справится каждый. Модель имеет 2 сменных телескопических гребня и 10 установок на круговом регуляторе, что дает возможность делать стрижку длиной от 0.5 до 20 мм. Прибор оснащен высококачественными лезвиями из нержавеющей стали шириной 31 мм. Кроме того, компактный размер делает машинку для стрижки волос удобной в хранении, а также позволяет брать ее с собой в путешествия.