Scarlett SC-HB42F68 – многофункциональный погружной блендер

16 декабря 2024, 14:45

Погружной блендер Scarlett SC-HB42F68 мощностью 1600 Вт оснащен плавной регулировкой скорости, 9 скоростными режимами и режимом Turbo.

Прибор предназначен не только для пюрирования продуктов, но и для взбивания, смешивания и измельчения. В наборе с блендером поставляются венчик, чаша для измельчения на 0.6 л и мерный стакан объемом 0.6 л.Насадка-блендер изготовлена из долговечной нержавеющей стали собственной марки STEEL PRO.Нож погружной части с двумя укороченными вертикальными лезвиями гарантирует тщательное измельчение и смешивание ингредиентов в однородную массу.Модель имеет защиту от перегрева и перегрузки, а также импульсивный режим работы для большего удобства.Стильный яркий дизайн прибора станет отличным акцентом на любой кухне, а эргономичная форма рукоятки позволит комфортно удерживать блендер во время работы.