SC-GS130S38 и SC-GS130S39 - новые ручные и вертикальные отпариватели от Scarlett

6 марта 2025, 19:52

Scarlett представляет новинки – вертикальные отпариватели SC-GS130S38 и SC-GS130S39, а также ручные отпариватели SC-GS135S22 и SC-GS135S23.

Вертикальные отпариватели с мощностью 2000 Вт и регулируемым паровым ударом до 45 г/мин оснащены 10 режимами отпаривания для разглаживания любых типов тканей и большим съемным резервуаром для воды объемом 1,8 и 1,6 литра. Обе модели имеют устойчивую телескопическую стойку и съемную доску, которая позволяет как отпаривать вещи вертикально, так и гладить их в горизонтальном положении. В комплект входят аксессуары, такие как щётка для шерстяных и деликатных тканей и сменный чехол для гладильной доски. Отпариватель Scarlett SC-GS130S38 также оснащен вешалкой для брюк, что сделает использование прибора более удобным и комфортным.Что касается ручных отпаривателей, то оба прибора мощностью 1600 Вт оснащены системой Lock and Work для постоянной подачи пара, а также съемным резервуаром для воды объемом 360 и 400 мл. Прибор выдает пар мощностью до 25 г/мин и способен прекрасно справиться с любой одеждой: от пальто и брюк до рюш и оборок. В комплекте с ручными отпаривателями насадка-щетка для более качественной обработки вещей.Все 4 модели отлично подходят для любых типов тканей и имеют антипригарное покрытие для легкого скольжения. Отпариватели нагреваются до максимальной температуры за считанные секунды, поэтому приборы будут готовы к работе через 25-45 секунд после запуска.