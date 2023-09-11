Нова паровая швабра Scarlett SC-STCV67

11 сентября 2023, 15:45

Scarlett представляет новинку – паровая швабра SC-STCV67, подходящая для всех типов поверхностей: плитка, паркет, ламинат, линолеум и ковер.

Прибор не только очищает, но и дезинфицирует напольное покрытие, так как температуре нагрева пара, поднимающаяся до 90-100°С, уничтожает 99% бактерий.Более того, максимальная температура нагрева достигается всего за 25 секунд, длина шнура 7 метров, а 180° поворотный механизм позволит убраться в самых труднодоступных местах. Прибор приспособлен для вертикального хранения и легко разбирается.К тому же металлическая трубка-трость с эргономичной ручкой делают уборку с SC-STCV67 комфортной и практичной, а защита от перегрева позаботится о безопасности пользователя. Также в комплекте идут накладка из микрофибры и насадка для отпаривания ковровых покрытий.