17 октября 2023, 12:45

Больше возможностей для кулинарных экспериментов: новый погружной блендер Scarlett SC-HB42F08.

Scarlett представляет новинку - современный погружной блендер SC-HB42F08, предназначенный для измельчения, взбивания и смешивания продуктов. Все погружные части и ножи блендера выполнены из долговечной нержавеющей стали марки STEEL PRO, которая отлично подходит для приготовления блюд любой температуры.Модель имеет 2 скоростных режима, что позволит перерабатывать как мягкие, так и твердые продукты, а эргономичный дизайн дает возможность управлять прибором всего одной рукой. Также есть турбо режим, который можно использовать для взбивания сливок, белков или белков с желтками.Погружной блендер от Scarlett очень прост в использовании и удобен: его легко мыть и хранить, так как прибор занимает мало места. В комплект блендера включены: насадка для измельчения и смешивания, мини-измельчитель, объём которого составляет 500 мл, и металлический венчик для взбивания.