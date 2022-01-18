Новая электропечь Scarlett SC-EO93O22

18 января 2022, 10:15

Три нагревательных элемента для быстрого и равномерного нагрева, световой индикатор работы и стильный дизайн в компактном корпусе.

Электропечь Scarlett SC-EO93O22 мощностью 1300 Вт и объемом 20 литров, выполнена в классическом дизайне: корпус белого цвета и металлическая декорация.Прибор является полноценным духовым шкафом (нагрев до 250°с) и при этом отличается компактным размером. В устройстве предусмотрены все функции для комфортного использования: регулировка температуры от 100°C до 250°C, таймер на 60 минут, автоматическое отключение и сигнал окончания работы.Также есть функция гриль (3 нагревательных элемента), эмалированный противень, решетка, световой индикатор работы, доводчики и ударопрочное стекло на дверце – все это делает эксплуатацию Scarlett SC-EO93O22 удобной и безопасной.Новинка доступна для заказа в MERLION.