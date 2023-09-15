Новый электрический чайник от Scarlett

15 сентября 2023, 14:45

Яркая внутренняя подсветка, система защиты Safe Work и увеличенный объем до двух литров.

Быстро вскипятить большое количество воды для семейного чаепития стало проще с новинкой от Scarlett – электрическим чайником SC-EK27G25.Модель c увеличенным объемом до двух литров оснащена традиционной системой открытия крышки, индикатором уровня воды и внутренней яркой подсветкой. Плюсом прибора является эргономичная ручка и закрытый нагревательный элемент, которые сделают эксплуатацию чайника еще проще и комфортнее.Классическое сочетание цветов и стильный лаконичный дизайн позволят чайнику вписаться в интерьер любой кухни.