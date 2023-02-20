Четыре новые модели чайников Scarlett

20 февраля 2023, 9:15

Scarlett представляет четыре новые модели чайников с яркой внутренней подсветкой и объемом 1.7 л. и 1.8 л.

Приборы оснащены многоуровневой системой безопасности Safe Work: автоотключение при закипании и защита от включения без воды. Также широкое открытие крышки в одно касание упрощает процесс эксплуатации чайника, а нейлоновый фильтр позаботится о качестве употребляемой воды.Более того, электрический чайник Scarlett SC-EK27G55 с цифровым управлением оснащен 5 температурными режимами: 40°С – режим детского питания, 70°С – для белого чая, 80°С – для зеленого чая, 90°С - для улуна, 100°С – для пуэра.Каждый из приборов имеет свой стильный дизайн, который впишется в интерьер любой кухни и не создаст визуального шума.