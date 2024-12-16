Новые чайники для большой семьи – Scarlett SC-EK21S42 и SC-EK27G103

16 декабря 2024, 12:45

Scarlett представляет две новые модели чайников с увеличенным объемом 1.8 л. и высокой мощностью 1800 Вт для большого семейного чаепития.



Оба прибора оснащены автоотключением при закипании и защитой от включения без воды.

Scarlett SC-EK21S42 – электрический чайник с автоматической системой открывания крышки, эргономичной ручкой, закрытым нагревательным элементом и встроенным окном для удобного контроля уровня воды, что делает эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее.Корпус из метала и стильное цветовое решение позволит прибору отлично вписаться в любой интерьер, а длинна электрошнура 0.6 м. даст возможность удобно разместить чайник в любом месте.Корпус чайника Scarlett SC-EK27G103 выполнен из стекла повышенной прочности собственной марки Crystal Pro. Внутренняя подсветка позволяет удобно пользоваться прибором даже при слабом освещении. Комфортное использование также обеспечивают: шкала контроля уровня воды с двух сторон корпуса, широкое открытие крышки и удобный носик для наливания. Шнур длинной 0.65 м. убирается в специальный отсек в базе прибора и не занимает лишнее место на кухне.