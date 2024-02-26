Простой и стильный чайник Scarlett SC-EK27G10

26 февраля 2024, 14:15

Прибор мощностью 1800 Вт и объемом 1.7 л. оснащен традиционной системой открывания крышки и удобным носиком для наливания.

С использованием электрического чайника от Scarlett справится даже юный член семьи: система многоуровневой безопасности Safe work, а также эргономичная ручка и закрытый нагревательный элемент делают эксплуатацию прибора еще комфортнее и безопаснее. Кроме того, корпус чайника выполнен из стекла повышенной прочности собственной марки Scarlett – Crystal Pro, которое известно своей экологичностью, максимальной прозрачностью и изящным рельефом.Прибор идеально впишется в интерьер любой кухни благодаря универсальному стальному цвету, а внутренняя изящная и стильная подсветка сделает процесс кипячение еще более завораживающим.