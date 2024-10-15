Scarlett представляет четыре новые модели чайников

15 октября 2024, 8:45

Система многоуровневой безопасности Safe Work, внутренняя подсветка и стекло повышенной прочности.

Электрочайники мощностью 2200 и 1800 Вт оснащены многоуровневой системой безопасности Safe Work с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды, автоматическим и традиционным способами открывания крышки, а также отличаются стильным и разнообразным дизайном.Электрочайники Scarlett SC-EK27G54, SC-EK27G85 и SC-EK27G48 представлены в черном, красном и стальном цветах. Корпус моделей выполнен из стекла повышенной прочности марки Crystal Pro, которое легко выдерживает воздействие высоких температур, а яркая внутренняя подсветка позволяет комфортно пользоваться чайником даже при слабом освещении или в темноте. Все приборы оснащены отсеком для хранения электрошнура и индикатором уровня воды.Электрический чайник Scarlett SC-EK21S13, выполненный в стальном цвете и с объемом 1.7 л, оснащен отсеком для хранения электрошнура, съемным нейлоновым фильтром для защиты от накипи и прозрачным окном для контроля уровня воды. Сам корпус прибора выполнен из метала.