Новые электрочайники СT 8050 grey и СT 8070 white от Ergo

13 декабря 2019, 13:15

Бренд ERGO презентовал чайники СT 8050 grey и СT 8070 white – комфортную и функциональную технику для дома или офиса.

Электрочайники ERGO СT 8050 grey и СT 8070 white - эргономичные и стильные приборы для ценителей простоты и удобства. Модели объемом в 1,7 литра, весом 1,47 и мощностью 1800 Вт быстро кипятят воду с помощью нагревательного элемента в виде закрытого диска. Благодаря удобной конструкции, их легко чистить от накипи.ERGO СT 8050 представлен в сером цвете, а ERGO СT 8070 – в белом. Оба чайника оснащены индикатором питания и уровня воды, кнопкой «включение/выключение», эргономичной ручкой и откидной крышкой. Электрочайники изготовлены из прочной нержавеющей стали и имеют двойные стенки. Они абсолютно безопасны в использовании и станут незаменимым помощником на домашней или офисной кухне.