Беспроводная гарнитура ERGO BT-870

14 января 2019, 12:45

Бренд ERGO презентовал новинку – беспроводную полноразмерную гарнитуру ERGO BT-870 Black.



ERGO BT-870 Black – эргономичная беспроводная гарнитура, которая позволяет общаться и слушать любимый аудио-контент в наилучшем качестве. Устройство подключается к мобильным гаджетам по Bluetooth или с помощью кабеля. Радиус действия при беспроводном подключении – до 10 метров.

Гарнитура воспроизводит частоты в диапазоне 20-20000 Гц и обладает чувствительностью 101 дБ.Особенности ERGO BT-870 Black:18 часов в режиме воспроизведения музыки20 часов в режиме разговора250 часов в режиме ожиданияВстроенный микрофонУдобные полноразмерные амбушюрыЭргономичная складная конструкцияУстройство оснащено клавишами для запуска воспроизведения и постановки на паузу, а также для переключения треков и регулировки громкости. В комплекте к гарнитуре дополнительно прилагается USB и аудио кабели.