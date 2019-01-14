14 января 2019, 12:45

Беспроводная гарнитура ERGO BT-870

Бренд ERGO презентовал новинку – беспроводную полноразмерную гарнитуру ERGO BT-870 Black.

ERGO BT-870 Black – эргономичная беспроводная гарнитура, которая позволяет общаться и слушать любимый аудио-контент в наилучшем качестве. Устройство подключается к мобильным гаджетам по Bluetooth или с помощью кабеля. Радиус действия при беспроводном подключении – до 10 метров.

Гарнитура воспроизводит частоты в диапазоне 20-20000 Гц и обладает чувствительностью 101 дБ.
 

Особенности ERGO BT-870 Black:

    18 часов в режиме воспроизведения музыки
    20 часов в режиме разговора
    250 часов в режиме ожидания
    Встроенный микрофон
    Удобные полноразмерные амбушюры
    Эргономичная складная конструкция

 
Устройство оснащено клавишами для запуска воспроизведения и постановки на паузу, а также для переключения треков и регулировки громкости. В комплекте к гарнитуре дополнительно прилагается USB и аудио кабели.
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