Гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2 BLACK

4 апреля 2019, 10:15

Встречайте обновленную беспроводную гарнитуру от ТМ ERGO – ERGO BS-500 TWINS 2 BLACK.

С помощью гарнитуры ERGO BS-500 TWINS 2 просто и комфортно подключаться к гаджетам, прослушивать музыку или управлять звонками. Все это возможно благодаря ряду фирменных функций. Полностью автоматизированная интеллектуальная система управления отвечает за включение наушников и создание беспроводной пары с мобильным устройством сразу же после извлечения наушников из кейса.Многофункциональный кейс предназначен для хранения гарнитуры, уровень заряда отображается с помощью LED-индикации. Зарядив наушники, ими можно пользоваться до 6 часов от одной зарядки, и до 20 часов с использованием зарядного кейса. Кейс с наушниками легко поместится в компактной сумке и даже в кармане, ведь вес всего комплекта составляет лишь 58 грамм, а сверхлегкий корпус весом 5 граммов и расширенная комплектация позволяют подобрать самый удобный вариант для работы, отдыха или занятий спортом.Гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2 обеспечивает максимально комфортное общение. Благодаря полноценному стерео, звук во время телефонного разговора распределяется сразу на два наушника. Посредством этой гарнитуры можно полноценно общаться с собеседником, не прислушиваясь и не отвлекаясь на посторонние шумы.