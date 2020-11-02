ERGO BS-700 Sticks 2 - новая беспроводная гарнитура

2 ноября 2020, 10:15

Бренд ERGO представил беспроводную гарнитуру, с которой общаться или слушать музыку еще удобнее.



Гарнитура ERGO BS-700 Sticks 2 дарит больше возможностей: слушайте любимый контент в наилучшем качестве, полноценно общайтесь по телефону и оставайтесь на связи максимально долго.

Аксессуар автоматически сопрягается со смартфоном, благодаря технологии Bluetooth 5.0. Наушники могут использоваться вместе или по отдельности и отключаются, когда их возвращают в кейс.



Улучшенная начинка обеспечивает насыщенное воспроизведение басов, четкое сбалансированное звучание средних и высоких частот, а также телефонное общение без лишних шумов.



Разъем Type-C отвечает за быстрый заряд встроенного аккумулятора, гарантируещего максимально долгую работу: до 8 часов подряд без подзарядки, и до 28 – с использованием кейса.



Обновленный дизайн ERGO Sticks 2 дает возможность использовать гарнитуру весь день, не испытывая дискомфорта.

Модель представлена в черном и белом цветах, что позволяет выбирать наушники на свой вкус.