Нова гарнітура ERGO BS-900 STICKS PRO з подвійним шумозаглушенням

10 февраля 2023, 14:15

Юг-Контракт розпочинає продаж нової компактної, стильної та зручної в користуванні бездротової гарнітури ERGO BS-900 STICKS PRO, виконаної в форматі вакуумних вкладишів та оснащеної системою подвійного шумозаглушення.

ERGO BS-900 STICKS PRO являє собою TWS-гарнітуру з 10-мм випромінювачем, який забезпечує відмінне звучання у повному діапазоні 20Гц-20кГц з відтворенням глибоких басів, чітких середніх та дзвінких високих частот. Сучасний чіпсет зв’язку Bluetooth 5.2 гарантує максимум стабільності в з'єднанні та мінімум енерговитрат. Низька затримка передачі сигналу 50-60 мс зменшує ефект відставання звуку і суттєво покращує синхронізацію між аудіо та відео рядом під час перегляду фільмів тощо.Однією з головних переваг новинки є система подвійного шумозаглушення, яка прибирає сторонні звуки. Активне шумозаглушення знижує рівень зовнішнього шуму на 25 дБ, а система ENC відсікає шуми оточуючого середовища під час розмови завдяки 2 спеціальним мікрофонам в кожному навушнику.Повністю сенсорне керування дзвінками, гучністю та відтворенням музики забезпечує максимальну зручність в користуванні новинкою. В залежності від потреби, гарнітура може функціонувати як в стерео, так і в моно режимі, коли кожний навушник працює окремо. Корпус гарнітури захищений від вологи за стандартом IPX5, а зарядний кейс оснащений сучасним роз’ємом USB-C.Модель ERGO BS-900 STICKS PRO має надзвичайно компактні розміри навушників і зарядного кейса для них: їхня вага становить лише 3,6 грамів і 50,3 грамів відповідно. Попри це, дана гарнітура має відмінні показники автономності: час відтворення музики від одного заряду становить 5 годин, а з використанням ресурсу зарядного кейса – 20 годин.