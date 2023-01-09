ERGO BS-730 STICKS NANO 2 та ERGO BS-740 AIR STICKS - нові бездротові навушники

9 января 2023, 13:15

В асортименті Юг-Контракту з’явилися нові гарнітури ERGO BS-730 STICKS NANO 2 та ERGO BS-740 AIR STICKS.



Навушники у чорному та білому кольорах поєднали у собі зручний сучасний дизайн, тривалу роботу без підзарядок та ще кращу якість звучання, завдяки новітнім технологіям.

Автоматичне з’єднання з гаджетами через інтерфейс Bluetooth 5.1, сенсорне керування, можливість використовувати навушники як разом так і окремо у монорежимі – все це робить аксесуари незамінними супутниками для тих, хто обирає активний спосіб життя.



Новинки компактні (ERGO BS-730 STICKS NANO 2 разом з кейсом важать 40 грамів, а ERGO BS-740 AIR STICKS 2 – 30), проте здатні працювати автономно до 5 годин. Кейс тримає заряд до 15 годин (залежно від моделі), а роз‘єм USB Type-C дозволяє повністю зарядити навушники за декілька годин.



Зручну посадку у вухах забезпечує ергономічна конструкція внутрішньоканальних вкладишів, а підтримка сучасних кодеків та динаміки з діафрагмою 13 мм (ERGO BS-740 AIR STICKS 2) і 10 мм (ERGO BS-730 STICKS NANO 2 ) гарантують найкращу якість звучання. До того ж, модель ERGO BS-730 STICKS NANO 2 підтримує технологію шумозаглушення ENC, яка працює під час розмов й забезпечує дзвінки без зайвого шуму оточуючого середовища.

Ексклюзивним дистриб'ютором продукції ТМ ERGO в Україні є Юг-Контракт.