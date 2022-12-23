Нова мультиварка ERGO EMC 8505

23 декабря 2022, 14:45

Бренд ERGO відкрив нову категорію в асортименті товарів для кухні й презентував сучасну мультиварку ERGO EMC 8505.Новинка ERGO EMC 8505 – це приваблива й функціональна мультиварка, яка відмінно пасуватиме інтер’єру будь-якої кухні. Завдяки потужності 860 Вт, численним автоматичним програмам та широким можливостям налаштувань дана модель допоможе значно спростити приготування страв як новачкам, так і професійним кухарам.

Мультиварка ERGO EMC 8505 оснащена чашею з міцним керамічним покриттям. Об’єм чаші становить 5 літрів, чого достатньо для приготування страв для великої родини чи компанії. 23 вбудовані програми дають змогу в автоматичному режимі готувати молочну кашу, сир, хліб, піцу, йогурт, випічку, пасту, суп, плов та багато інших страв, а спеціальна програма «DIY» дозволяє створювати свої власні налаштування для автоматичного приготування. Функція приготування на парі особливо сподобається поціновувачам здорового харчування та дієтичних продуктів.Керування всіма функціями мультиварки здійснюється за допомогою LED-дисплея, сенсорних кнопок й простого та зрозумілого меню. Надійна конструкція з подвійними стінками, паровим клапаном і замиканням кришки під час роботи захищає кулінара від опіків та інших проблем. Комплектація мультиварки ERGO EMC 8505 включає контейнер для приготування на парі, плоску ложку та черпак, які не шкодять керамічному покриттю, мірний стакан та збірку спеціальних рецептів.