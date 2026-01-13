Y40MW та Y45MW - нові мікрохвильові печі ERGO

13 января 2026, 8:45

Торгова марка ERGO продовжує розширювати асортимент своєї побутової техніки для кухні та додає до нього дві нові мікрохвильові печі, представлені в білому та чорному кольорових варіантах.

Серед новинок – моделі ERGO Y40MW та ERGO Y45MW, які мають ідентичні технічні параметри, але відрізняються кольором корпусу, пропонуючи користувачу на вибір класичний білий чи трендовий чорний варіанти. Нові мікрохвильовки мають 20 літрів корисного простору та максимальну потужність 700 Вт, яка регулюється в межах п’ятьох ступенів і дозволяє однаково ефективно розігрівати як великі об’єми сильно охолодженої їжі, так і доволі делікатні продукти.Нові мікрохвильові печі мають інтуїтивно зрозумілу та зручну механічну систему керування, яка складається з двох коліщаток зі зручною шкалою. Таймер із сигналом про закінчення роботи не дасть пропустити момент готовності їжі, а позначки ваги продуктів допоможуть правильно підібрати режим розморожування відповідно до кількості їжі.Нові мікрохвильові печі від ТМ ERGO – це сучасні пристрої з повним набором необхідних функцій, без яких не обійтися на будь-якій кухні.