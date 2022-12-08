Нові обігрівачі ERGO вже у продажу

8 декабря 2022, 14:15

На складі Юг-Контракту з’явилися одразу декілька нових моделей оливних та конвекторних обігрівачів від бренду ERGO, які допоможуть зігріти приміщення в якості основного або додаткового джерела тепла.



Серед новинок – три моделі оливних радіаторів ERGO HO 221507 , ERGO HO 222009 та ERGO HO 222511, а також новий електричний конвектор ERGO HC 202020.

Лінійка оливних радіаторів від ТМ ERGO дозволяє підібрати пристрій з потужністю від 1500 Вт до 2500 Вт, що приблизно відповідає максимальній площі обігріву приміщення від 15 до 25 кв.м. Всі новинки швидко розігріваються й випромінюють м’яке тепло без суттєвого пересушування повітря. Регульований термостат дозволяє налаштувати прилад для підтримки комфортної температури в приміщенні, а наявність трьох режимів роботи дає можливість пристосувати радіатор для обігріву приміщень різної площі. Всі нові моделі оливних радіаторів оснащені захистом від перегріву та пофарбовані міцною та екологічною порошковою емаллю. Колісна платформа та ручка, інтегрована в корпус, значно збільшують зручність у користуванні.



Новий електричний конвектор ERGO HC 202020 встановлюється на підлозі за допомогою спеціальних опор, які входять до складу комплекту обігрівача. Даний конвектор має відкритий нагрівальний елемент типу Zig-zag та може працювати в режимах 1000Вт або 2000Вт, обігріваючи приміщення площею до 20 кв.м в якості основного або додаткового джерела тепла. Механічний термостат дозволяє постійно підтримувати задану температуру в прміщенні.



Крім вищезазначених новинок, бренд ERGO пропонує широкий асортимент інших нагрівальних приладів різного типу й різної потужності, що здатні задовольнити практично будь-які потреби споживачів. Зокрема, інфрачервоні обігрівачі створюють максимально спрямоване й потужне теплове випромінювання, теплові вентилятори є дуже доступними й компактними засобами обігріву, а широкий вибір електричних конвекторів дає змогу підібрати модель під будь-які параметри використання.



Обігрівачі від бренду ERGO – це доступна та надійна техніка, що дозволить підготуватися до неприємних несподіванок в холодну пору року й забезпечити оселю чи офіс теплом.



Ексклюзивним дистриб'ютором продукції ТМ ERGO в Україні є Юг-Контракт.