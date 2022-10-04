Три переваги встановлення ІЧ-обігрівачів UFO на стінку

4 октября 2022, 9:15

швидкий обігрів саме тієї зони кімнати (з подальшим обігрівом всього приміщення), що вам необхідна;

надійність та максимальна зручність, саме під ваші потреби;

ІЧ-обігрівачі перш за все нагрівають предмети знизу і тепло від них розходиться далі.