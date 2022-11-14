ІЧ-обігрівачі UFO - вибір волонтерів

14 ноября 2022, 17:19

Днями ми отримали кілька фото використання наших ІЧ-обігрівачів від вдячних волонтерів, що займаються плетінням маскувальних сіток.

Автори ілюстрацій відзначили високу ефективність пристроїв та направлений принцип їх дії, адже таким чином передусім зігрівається саме те місце, де в конкретний момент перебуває користувач і далі тепло розходиться по кімнаті.

Окремо користувачам сподобалось те, що ці обігрівачі не сушать повітря та мають "розумний" термостат, що дозволяє обрати комфортну вам температуру та економити електроенергію.

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