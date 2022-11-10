Руйнуємо міф про те, що ІЧ-обігрівачі UFO споживають дуже багато електроенергії

10 ноября 2022, 20:13

Напевне чи не кожен, хто хоч раз в житті обирав собі (чи на подарунок - http://surl.li/dgert ) обігрівач, стикався з думкою про те, що, мовляв, ІЧ-обігрівачі споживають надто багато електричної енергії.

Розберімося, чи так це насправді

Візьмемо до прикладу наш обігрівач ⚠ UFO Star 1900, відповідною потужністю 1,9 кВт.

Завдяки вбудованому термостату, нагрівання відключається, коли температура стане бажаною. Таким чином нагрівач UFO з години часу працює лише 20 хвилин.

Тепер простий прорахунок:

Маємо – 1,9 кВт обігрівач UFO, час праці – 20 хвилин, тобто 1/3 години, тариф за 1 кВт електроенергії в Україні - 1. 68 грн.

В результаті отримаємо 1.9*1.68/3= 1.06 грн за робочу годину.

Окрім того, варто пам’ятати, що наші обігрівачі дають не тільки тепло, а й затишок літа, що довгими осінніми та зимовими вечорами має значення.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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