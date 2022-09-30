UFO Star 1800

Компактний інфрачервоний обігрівач, що може бути використаний для обігріву приміщень усіх типів: житлових та нежитлових, ангарних та вентильованих, веранд, альтанок, терас та багато ін.
Розраховано на площу до 20 квадратних метрів
Особливості
термостат;
потужність - 1800 Вт;
можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO);
захисна решітка на передній панелі обігрівача;
передача тепла протягом 30 секунд;
підтримка постійної температури;
ступінь вологозахисту - IP 44;
габарити - 19х86х9 см;
вага - 4 кг;
гарантія - 48 місяців офіційної гарантії.
Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.
Більше новин від UFO - https://www.facebook.com/ufocompany та https://www.instagram.com/ufo_ukraine.