Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM вже доступний у Фокстрот

"Горяча" новинка - інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM вже доступний для придбання в роздрібній мережі Фокстрот.
Нова модель являє собою компактний вертикальний обігрівач з сучасним дизайном і можливостями, що здатні обігріти приміщення, площею до 24 квадратних метрів включно. Ця модель оснащена термостатом, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію. Крім того, тут є датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку перекидання, а для зручності переноски передбачена ручка та кріплення для змотування кабелю.
потужність - 2000 Вт;
тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;
термостат;
вологозахист - IP 24;
захисна решітка на передній панелі;
датчик перекидання;
ресурс лампи - 9000 годин;
габарити - 98x33x22 см;
гарантія - 2 роки;
строк експлуатації - 10 років.
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Увага. Діє умова кредитування
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