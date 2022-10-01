Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM вже доступний у Фокстрот

1 октября 2022, 14:22

"Горяча" новинка - інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM вже доступний для придбання в роздрібній мережі Фокстрот.



Нова модель являє собою компактний вертикальний обігрівач з сучасним дизайном і можливостями, що здатні обігріти приміщення, площею до 24 квадратних метрів включно. Ця модель оснащена термостатом, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію. Крім того, тут є датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку перекидання, а для зручності переноски передбачена ручка та кріплення для змотування кабелю.