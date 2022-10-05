Початок продажів нового UFO ECO TERM в Комфі

5 октября 2022, 11:15

Раді повідомити - наш новий ІЧ-обігрівач UFO ECO TERM відтепер можна придбати в мережі Комфі (http://surl.li/decbr).

Нагадаємо, анонс новинки відбувся днями. UFO ECO TERM – це компактний вертикальний обігрівач, що володіє сучасним дизайном та можливостями, здатними легко обігріти приміщення, площею до 24 квадратних метрів. Ця модель не спалює кисень, а крім того, оснащена термостатом, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію. За безпеку користування відповідає датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку перекидання, а для зручності переноски передбачена ручка та кріплення для змотування кабелю.

потужність - 2000 Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;

термостат;

вологозахист - IP 24;

захисна решітка на передній панелі;

датчик перекидання;

ресурс лампи - 9000 годин;

габарити - 98x33x22 см;

гарантія - 2 роки;

строк експлуатації - 10 років.

Увага. Комфі пропонує різноманітні програми кредитування на покупку даного приладу, можливість розрахунку частинами, а також додаткову 5% знижку при сплаті онлайн.



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