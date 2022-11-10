UFO BASIC 1800W з телескопічною ніжкою в доступності у Фокстрот

10 ноября 2022, 21:27

Наш компактний ІЧ-обігрівач UFO BASIC 1800W з телескопічною ніжкою в комплекті поставки можна придбати в мережі Фокстрот (http://surl.li/dgmjf) за приємною ціною.

Нагадаємо, що UFO BASIC 1800W з телескопічною ніжкою - це горизонтальна модель обігрівача, що розрахована на прогрівання приміщення площею до 22 квадратних метрів.

Пристрій легко монтується в єдину конструкцію, що, своєю чергою робить його мобільним, ним легко керувати, а ще він здатний економити енергію шляхом свого просунутого термостата. Пристрій не спалює кисень, безпечний для використання, в тому числі на відкритому балконі, чи просто вулиці. Крім того, виробник надає повну 2⃣-річну гарантію на цей свій виріб.

Ознайомитися з іншими нашими ІЧ-обігрівачами, включаючи найновішу вертикальну модель Eco Term 2000, ви можете за цим посиланням - https://ufoshop.net.ua/.

P.S. До речі, ця модель доступна також в потужності 2300 Вт. "Однак це вже зовсім інша історія" (С)



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