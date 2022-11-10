Вибираємо ІЧ-обігрівач в подарунок

10 ноября 2022, 19:07

Одним із найбажаніших та найбільш популярних подарунків цієї осені-зими і навіть весни буде саме ІЧ-обігрівач, адже сам цей клас обігрівачів поєднує в собі потужний функціонал, цікавий дизайн та економію в порівнянні з іншими.

Але як обрати такий подарунок найбільш точно, щоб людина, якій ви даруєте пристрій отримала від нього максимум задоволення?

Відповідь наступна:

перш за все чітко визначиться, що ви купуєте обігрівач виключно з телескопічною ніжкою, адже 100% напевне ви не можете знати, як і де саме новий користувач буде використовувати подарунок;

Потужність. Якщо навіть ви знаєте планування будинку/квартири/офісу/дачі (і т.д.) та чіткий метраж кожної кімнати (що навряд чи), вам і тоді варто взяти обігрівач, розрахований на більшу потужність, ніж площа найбільшої кімнати. Якщо ж таких знань нема, тоді визначаємо необхідну потужність візуально.

Горизонтальний чи вертикальний обігрівач!? Дуже доречне питання. Вибір залежить виключно від дизайну приміщень, де буде використовуватися пристрій. Якщо кімнати невеликі, а крім того, суттєво заставлені меблями, доречнішим буде вертикальний. Для просторих приміщень ми рекомендуємо обирати горизонтальну модель.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів з телескопічними ніжками в комплекті та нова вертикальна модель - Eco Term 2000. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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