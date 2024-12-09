9 декабря 2024, 15:45

My Vodafone заховав у застосунку мільйони подарунків

Мільйони подарунків від Миколая підготував Vodafone у застосунку самообслуговування напередодні різдвяних свят.

Протягом місяця, починаючи з 9 грудня, усі клієнти Vodafone Україна зможуть знайти у My Vodafone свій особистий подарунок від оператора та партнерів акції.

Умови дуже прості:

1. Треба зайти у мобільний застосунок My Vodafone і натиснути на банер із Миколаєм на головному екрані
2. Стерти захисне покриття з віртуальної скретч-картки
3. Забрати гарантований подарунок від Vodafone

Серед подарунків Vodafone:

•    Додаткові хвилини та ГБ
•    Бонуси та знижки на послуги
•    Знижки на оплату тарифу на місяць
•    Знижка 50% на оплату тарифу на рік
•    120 ГБ інтернету на рік та інші.

Також є змога отримати подарунки від партнерів – Rozetka, СушиЯ, Видавництво Старого Лева та Pandora.

Серед тих хто забрав свій гарантований подарунок до 8 січня 2024 року, буде проведено розіграш зарядної станції та павербанків 10 січня 2024 року.

Щоб приєднатись до акції, треба завантажити додаток в Google Play, App Store або Huawei App Gallery.


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