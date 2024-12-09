My Vodafone заховав у застосунку мільйони подарунків

9 декабря 2024, 15:45

Мільйони подарунків від Миколая підготував Vodafone у застосунку самообслуговування напередодні різдвяних свят.

Протягом місяця, починаючи з 9 грудня, усі клієнти Vodafone Україна зможуть знайти у My Vodafone свій особистий подарунок від оператора та партнерів акції.

Умови дуже прості:

1. Треба зайти у мобільний застосунок My Vodafone і натиснути на банер із Миколаєм на головному екрані

2. Стерти захисне покриття з віртуальної скретч-картки

3. Забрати гарантований подарунок від Vodafone



Серед подарунків Vodafone:

• Додаткові хвилини та ГБ

• Бонуси та знижки на послуги

• Знижки на оплату тарифу на місяць

• Знижка 50% на оплату тарифу на рік

• 120 ГБ інтернету на рік та інші.

Також є змога отримати подарунки від партнерів – Rozetka, СушиЯ, Видавництво Старого Лева та Pandora.



Серед тих хто забрав свій гарантований подарунок до 8 січня 2024 року, буде проведено розіграш зарядної станції та павербанків 10 січня 2024 року.



Щоб приєднатись до акції, треба завантажити додаток в Google Play, App Store або Huawei App Gallery.