My Vodafone заховав у застосунку мільйони подарунків

Мільйони подарунків від Миколая підготував Vodafone у застосунку самообслуговування напередодні різдвяних свят.
Протягом місяця, починаючи з 9 грудня, усі клієнти Vodafone Україна зможуть знайти у My Vodafone свій особистий подарунок від оператора та партнерів акції.
Умови дуже прості:
1. Треба зайти у мобільний застосунок My Vodafone і натиснути на банер із Миколаєм на головному екрані
2. Стерти захисне покриття з віртуальної скретч-картки
3. Забрати гарантований подарунок від Vodafone
Серед подарунків Vodafone:
• Додаткові хвилини та ГБ
• Бонуси та знижки на послуги
• Знижки на оплату тарифу на місяць
• Знижка 50% на оплату тарифу на рік
• 120 ГБ інтернету на рік та інші.
Також є змога отримати подарунки від партнерів – Rozetka, СушиЯ, Видавництво Старого Лева та Pandora.
Серед тих хто забрав свій гарантований подарунок до 8 січня 2024 року, буде проведено розіграш зарядної станції та павербанків 10 січня 2024 року.
Щоб приєднатись до акції, треба завантажити додаток в Google Play, App Store або Huawei App Gallery.