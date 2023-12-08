Святого Миколая у вантажівці Укрпошти було помічено в центрі столиці

8 декабря 2023, 11:45

Прямо з фасадних екранів торгово-розважального центру Gulliver вирушила у подорож величезна вантажівка Укрпошти вщент завантажена подарунками.

За кермом автівки помічено головного зимового чарівника Святого Миколая! Який зв’язок? А цілком логічний!

Щороку Укрпошта перетворюється на осередок різдвяного дива та отримує тисячі листів від дітлахів, адресованих Святому Миколаю. Цей рік не став винятком, і поштові резиденції офіційно відкрились 1 грудня у відділеннях Укрпошти по всій країні. Тож тривимірне відео відкриває завісу "робочої кухні" чарівника, адже тут можна побачити, як на тлі резиденції Святого Миколая під назвою "Укрпошта" та зимового пейзажу, у вантажівку поштового оператора конвеєром завантажуються подарунки. А потім велика поштова машина починає свій рух, здіймаючись над землею, та врешті-решт вилітає за межі екрану.



Масштабна новорічна кампанія національного поштового оператора також включає в себе випуск благодійної поштової марки "Подарунки Святого Миколая". Поштовий Миколай, зберігши традиційно-дитячий образ доброго діда з бородою у синьо-жовтій ризі з мішком подарунків, майстерно інтерпретований у сучасні реалії та доповнений актуальними акцентами. Які саме подарунки приготував Новорічний чарівник українцям, можна побачити на поштовій марці, випущеній Укрпоштою 6 грудня.



ТРЦ Gulliver вдало підхопив та підтримав благодійну новорічну ініціативу Укрпошти, розмістивши ролик на своїх фасадних екранах, що є найбільшими у Європі. Тепер дітлахи через реалістичну 3D-інсталяцію на власні очі побачать, як Святий Миколай вирушає у подорож країною за кермом вантажівки Укрпошти, щоб кожна дитина встигла отримати подарунки до новорічних свят.

Створенням святкового ролику для Укрпошти займалася креативна агенція oversize, головна мета якої робити щирий креатив, щоб закохувати у себе українців та розвивати імідж України.