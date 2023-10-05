5 октября 2023, 11:15

У ТРЦ Gulliver презентували короткометражний фільм про художні світи Шевченка

Мультимедійне шоу «Імерсивний Світ Тараса Шевченка» транслювалося на фасадних екранах комплексу.

Гідом проєкту виступив цифровий аватар Тараса Шевченка.


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