Vodafone подарує 9 ГБ і пророцтво від Кобзаря до Дня народження Шевченка

9 марта 2023, 12:45

"Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!"

Vodafone відзначає День народження Тараса Шевченка і пропонує абонентам доєднатись. 9 березня абоненти Vodafone можуть подарувати своїм близьким 9ГБ інтернету і передбачення на майбутнє від Кобзаря.

Для цього потрібно надiслати безкоштовне SMS на 3565 із номером близької людини у форматі 380XXXXXXXХХ. Vodafone перекаже ваші вітання та та пророцтво від Кобзаря, а також 9ГБ інтернету.Вшанувати пам’ять Кобзаря та подарувати близьким гігабайти і передбачення можна 9 і 10 березня. Кожен клієнт може надіслати до 5 привітань своїм друзям, рідним, знайомим. Подарункові гігабайти діють протягом семи днів в межах України.Перевірити використані ГБ і термін дії можна в застосунку My Vodafone або за комбінацією:• для клієнтів передплати – *101*7705#• для клієнтів контракту – *110*7705#