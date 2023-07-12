У Севастополі зі школи вкрали 22 ноутбуки

12 июля 2023, 8:45

Майно викрав працівник, який повинен був відповідати за збереження техніки. Кримінальна справа стосовно жителя Севастополя 1992 року народження надійшла до так званого Ленінського районного суду.

Чоловік поєднував посади коменданта та підсобного працівника в одному з освітніх закладів Севастополя. Діяв він сміливо: будучи матеріально-відповідальною особою, яка відповідає за збереження майна, з вересня 2022 до квітня 2023 виніс зі складу 22 ноутбуки. Вартість викраденого склала 1 767 333 рублів.Техніку чоловік продавав, а тепер йому загрожує до десяти років і штраф у розмірі одного мільйона рублів.