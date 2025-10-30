"НАТО та Сполучені Штати перебувають у тісній координації стосовно чисельності наших сил, аби гарантувати, що Альянс збереже свою потужну здатність до стримування та оборони. США заздалегідь повідомили НАТО про це коригування", - заявив представник Альянсу у середу.
Він також зазначив, що зміни у чисельності американських військ не є чимось винятковим.
30 октября 2025, 10:45
США скорочують контингент у ряді країн Європи: що кажуть у НАТО
