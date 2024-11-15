Німці та французи створять європейський пошуковик

15 ноября 2024, 8:15

"Я думаю, що для європейського суспільства, особливо з огляду на результати виборів у США, поточний стан технологій у цій сфері такий, що якби Сполучені Штати вирішили забрати американські технології з Європи і більше не надавати нам доступ, то нам довелося б повернутися до телефонних книг", — прокоментував генеральний директор Ecosia Крістіан Кролл.