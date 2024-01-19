19 января 2024, 9:15

Декларацію з сімейним лікарем можна буде підписувати онлайн, – МОЗ

В 2024 році в Україні з'явиться можливість укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.


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