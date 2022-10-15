ETHERLINE GUARD - прогресивний пристрій для контролю вантажного автомобіля

15 октября 2022, 22:05

ETHERLINE GUARD - пристрій, який стежить за перевантаженим кабелем та відображає його поточний стан. Обладнання на виробництві постійно працює та зменшені витрати!

Застосування ETHERLINE GUARD:

Для використання в мережах на базі Ethernet для технології автоматизації.

Для моніторингу терміну служби кабелю даних з ризиком збою (наприклад, функціонально-критичний кабель даних в динамічних застосуваннях).

Підходить для кабелів передачі відповідно до стандарту передачі 100BASE-TX (зі 100 Мбіт/с) відповідно до IEEE 802.3.

Також підходить EtherCAT, EtherNET/IP та 2-парних PROFINET.

Для використання в шафах управління (клас захисту IP 20).