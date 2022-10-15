ETHERLINE GUARD - прогресивний пристрій для контролю вантажного автомобіля

ETHERLINE GUARD - пристрій, який стежить за перевантаженим кабелем та відображає його поточний стан. Обладнання на виробництві постійно працює та зменшені витрати!
Застосування ETHERLINE GUARD:
Для використання в мережах на базі Ethernet для технології автоматизації.
Для моніторингу терміну служби кабелю даних з ризиком збою (наприклад, функціонально-критичний кабель даних в динамічних застосуваннях).
Підходить для кабелів передачі відповідно до стандарту передачі 100BASE-TX (зі 100 Мбіт/с) відповідно до IEEE 802.3.
Також підходить EtherCAT, EtherNET/IP та 2-парних PROFINET.
Для використання в шафах управління (клас захисту IP 20).