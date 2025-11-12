iPhone 17 Pro Max: деталі на $408, ціна — $1199

Новий iPhone 17 Pro Max, який Apple продає за $1199, насправді коштує компанії всього $408 у виробництві.
Такий висновок зробили ЗМІ, розібравши пристрій.
Що входить у ціну:
чіп A19 Pro — $90,85
5G-модем — $90
камера — $80
дисплей — $80
корпус — $20,79
пам’ять — $20,59
батарея — лише $4,10
Усі ці компоненти разом коштують у три рази менше за роздрібну ціну, однак це не чистий прибуток Apple.
Компанія вкладає мільярди в розробку процесорів, оптимізацію камер і системи iOS, а також у логістику, маркетинг і сервіс. Ці витрати розподіляються між поколіннями iPhone.