iPhone 17 Pro Max: деталі на $408, ціна — $1199

12 ноября 2025, 13:45

Новий iPhone 17 Pro Max, який Apple продає за $1199, насправді коштує компанії всього $408 у виробництві.

Такий висновок зробили ЗМІ, розібравши пристрій.Що входить у ціну:чіп A19 Pro — $90,855G-модем — $90камера — $80дисплей — $80корпус — $20,79пам’ять — $20,59батарея — лише $4,10Усі ці компоненти разом коштують у три рази менше за роздрібну ціну, однак це не чистий прибуток Apple.Компанія вкладає мільярди в розробку процесорів, оптимізацію камер і системи iOS, а також у логістику, маркетинг і сервіс. Ці витрати розподіляються між поколіннями iPhone.