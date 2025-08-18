Hawk AI Drone: китайський дрон із навігацією крилатої ракети

18 августа 2025, 13:45

Китай представив FPV-дрон Hawk AI, який насправді схожий на звичайний квадрокоптер, але має систему наведення, аналогічну крилатим ракетам.



Навігаційний комплекс VNS дозволяє апарату орієнтуватися за зображенням місцевості навіть за умови глушіння сигналу GPS. Завдяки двом камерам дрон здатен визначити висоту й ефективність політу на надмалих висотах, що фактично робить його маловразливим для засобів РЕБ.

Технічні параметри виглядають амбітно: при власній вазі в 1 кг дрон здатен нести до 3 кг бойової частини, розвиває швидкість до 140 км/год і має дальність до 10 км. Вартість — близько 6000 доларів, що суттєво дорожче за середній ринок FPV. Для порівняння, виробництво стандартних дронів-камікадзе в зонах бойових дій вже знизило собівартість до 300–350 доларів.Проблема виникає у співвідношенні «ціна–ефективність». Hawk AI технічно унікальний, проте за 6000 доларів його масове застосування сумнівне. Для прикладу: американський Switchblade 300 коштує на 10 разів більше за FPV, а Switchblade 600 — на 200 разів, але на полі бою самі дешеві дрони перетворилися на головний інструмент тактичного тиску. Китайці, очевидно, розраховують на вузькі спеціалізовані завдання — точкові удари в умовах потужних систем РЕБ, де звичайні FPV не виживають.Таким чином, Hawk AI — це швидше показник технологічного рівня китайської індустрії, ніж реальний «ігровий ченджер». Дорогий і складний у виробництві дрон навряд чи зможе витіснити масові та прості FPV, але стане корисним інструментом у високотехнологічних сценаріях, де потрібно гарантовано захистити захист противника.