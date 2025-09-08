РФ тестує можливість для оператора керувати кількома FPV-дронами одночасно

8 сентября 2025, 8:15

У російських джерелах повідомляють про впровадження технології, яка дозволяє одному оператору одночасно контролювати кілька FPV-дронів.



Ключовим елементом системи є алгоритми штучного інтелекту, що дозволяють «паркувати» дрон у режимі круїз-контролю — апарат летить повільно, з мінімальними витратами батареї, — поки оператор переключається на інший літальний апарат.

Заявлена тактика виглядає як спроба зняти кадровий бар’єр підготовки пілотів. Якщо раніше на підготовку FPV-оператора витрачалися місяці, то тепер розробники заявляють про спрощений інтерфейс: «будь-яка спеціальність — і людина зможе довести дрон до цілі». Це означає, що ставка робиться на масовість і дешевизну, а ключову роль у складних маневрах бере на себе система навігації.Ця концепція схожа на перехід від «ручного ремесла» до «напівавтоматизованих роїв», де основний ресурс — не майстерність пілота, а кількість доступних платформ. Якщо систему вдасться масштабувати, то на полі бою може з’явитися ефект «баражуючої стіни», коли хвилі FPV-дронів не дають противнику часу на відновлення.Разом з тим, саме розширення ролі штучного інтелекту відкриває новий фронт у війні: боротьба не лише з самим дроном, а й з каналом управління та алгоритмами автономності. Для української сторони це означає пріоритетне завдання — не лише знищувати апарат, а й навчитися «зламувати» або глушити логіку рою, аби позбавляти росіян переваги масованого використання дешевих FPV.

Мова йде не стільки про технологічний прорив, скільки про адаптацію ринкових рішень і спробу компенсувати нестачу навчених операторів. Але навіть такий крок може радикально підвищити інтенсивність боїв, адже у війні дронів масовість часто важливіша за індивідуальну майстерність.