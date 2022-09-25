25 сентября 2022, 11:08

Новатек EM-129 - український Wi-Fi лічильник для вибагливих

EM-129 - Wi-Fi лічильник, дозволяє вмикати-вимикати електрообладнання за розкладом або в ручному режимі, одночасно захищаючи його від перевантаження потужності, різних аварій за напругою та частотою.

Має захист від перегріву.

EM-129 - це рішення для споживачів, які хочуть мати змогу контролювати споживання електроенергії 24/7, віддалено вмикати чи вимикати електроприлади, відслідковувати аварії в мережі та захищати домашню техніку від перевантаження.
 
- Гарантія на всю продукцію 10 років
- Знижки на ОПТ
- Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
- Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби

Детальні умови та КП за запитом

https://novatek-electro.com/
sales6@novatek-electro.com
+380675653768
+380503593911
+380633013040
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