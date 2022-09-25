Новатек EM-129 - український Wi-Fi лічильник для вибагливих

EM-129 - Wi-Fi лічильник, дозволяє вмикати-вимикати електрообладнання за розкладом або в ручному режимі, одночасно захищаючи його від перевантаження потужності, різних аварій за напругою та частотою.
Має захист від перегріву.
EM-129 - це рішення для споживачів, які хочуть мати змогу контролювати споживання електроенергії 24/7, віддалено вмикати чи вимикати електроприлади, відслідковувати аварії в мережі та захищати домашню техніку від перевантаження.
- Гарантія на всю продукцію 10 років
- Знижки на ОПТ
- Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
- Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
Детальні умови та КП за запитом
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