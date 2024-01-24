Новатек-Електро EM-130 - багатофункціональний таймер з онлайн керуванням

24 января 2024, 11:45

EM-130 є мікропроцесорним пристроєм, що підключається до Wi-Fi та призначений для автоматизації включення вуличного освітлення (стовпи, ліхтарі, інше), підсвічування фасадів будівель (прилеглих територій, стоянок та інших об’єктів), обігрівальних приладів, помп, поливного обладнання, вентиляторів, подачі дзвінків на промисловості та інших установах.

В ЕМ-130 передбачена можливість віддаленого налаштування параметрів через вбудований Web-інтерфейс (з використанням браузера телефону, планшета, інше).EM-130 автоматично обчислює час сходу і заходу сонця на основі введених координат і поточного часу, дозволяючи керувати освітленням без використання зовнішніх датчиків.EM-130 може використовуватися для управління навантаженням в залежності від реального часу без необхідності постійного обслуговування.EM-130 оснащений власною точкою доступу Wi-Fi, що дозволяє підключатися до виробу безпосередньо за допомогою мобільного пристрою з Wi-Fi та браузером.Ви можете знизити споживання енергії та зекономити свої кошти, використовуючи EM-130 для управління освітлювальними або опалювальними приладами за заздалегідь запланованим розкладом.Основні характеристикиНомінальна напруга живлення, В 220 - 240Частота мережі, Гц 45 - 65Напруга, при якому зберігається працездатність, В 100 - 275Максимальний комутований струм навантаження, А 7Маса, кг, не більше 0,080