8 февраля 2024, 9:25

Терморегулятор Новатек-Електро ТР-12 підтримує задану температуру

ТР-12 використовують для керування нагрівальним (охолоджувальним) пристроєм, підтримуючи задану користувачем температуру.

Вимірює температуру зовнішній цифровий датчик, який може бути розташований в нижній або верхній частині корпусу.
Основнi характеристики

    Виконання: Вилка-розетка
    Діапазон температури: -10 ... + 90 ° С
    Режим роботи: нагрів / охолодження
    Вбудоване реле напруги: Так
    Габаритні розміри НхВхL 122x61x76 мм
    Маса, кг, не більше 0,16

Для замовлення звертайтесь - https://novatek-electro.com/product/termoregulyator-tr-12.html
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