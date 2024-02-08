Терморегулятор Новатек-Електро ТР-12 підтримує задану температуру

ТР-12 використовують для керування нагрівальним (охолоджувальним) пристроєм, підтримуючи задану користувачем температуру.
Вимірює температуру зовнішній цифровий датчик, який може бути розташований в нижній або верхній частині корпусу.
Основнi характеристики
Виконання: Вилка-розетка
Діапазон температури: -10 ... + 90 ° С
Режим роботи: нагрів / охолодження
Вбудоване реле напруги: Так
Габаритні розміри НхВхL 122x61x76 мм
Маса, кг, не більше 0,16
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