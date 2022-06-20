Маршрутизатор Huawei AR129

Прогресивний маршрутизатор з 1VDSL WAN, 4FE 10/100 LAN портами який надає маршрутизаційні та комутаційні функції для філій і підприємств малого бізнесу.
Особливості:
тип WAN інтерфейсу: Fast Ethernet (10/100BASE-TX);
кількість WAN портів: мульти-порти (визначаються користувачем);
тип підключення WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP;
тип інтерфейсу LAN: Fast Ethernet (10/100BASE-TX);
кількість LAN портів (RJ-45): 4 шт.;
тип і кількість портів USB: 1 x USB 2.0;
додаткові порти: консольний порт RJ-45
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