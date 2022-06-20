Маршрутизатор Huawei AR129

20 июня 2022, 9:45

Прогресивний маршрутизатор з 1VDSL WAN, 4FE 10/100 LAN портами який надає маршрутизаційні та комутаційні функції для філій і підприємств малого бізнесу.

Особливості:

тип WAN інтерфейсу: Fast Ethernet (10/100BASE-TX);

кількість WAN портів: мульти-порти (визначаються користувачем);

тип підключення WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP;

тип інтерфейсу LAN: Fast Ethernet (10/100BASE-TX);

кількість LAN портів (RJ-45): 4 шт.;

тип і кількість портів USB: 1 x USB 2.0;

додаткові порти: консольний порт RJ-45



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