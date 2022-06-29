Потужний маршрутизатор HUAWEI AR2204-27GE

29 июня 2022, 15:45

Масштабована і безпечна уніфікована передача голосу і даних для штаб-квартири і філій середніх підприємств.

Маршрутизація і комутація рівня Гбіт/с, що об'єднані в одному пристрої, що знижує TCO.

Підтримка власної WLAN і архітектура з комутацією, що не блокується, забезпечують надійний обмін мультимедійними даними і комплексну безпеку, включаючи вбудовані міжмережеві екрани і постійно оновлювані механізми захисту від кібератак.

Модульний дизайн AR2200 дозволить налаштувати і модернізувати порти за вашими вимогами - від підтримки цифрового сигнального процесора (DSP) до інтелектуальних інтерфейсних плат (SIC) для адаптації швидкості і інтерфейсів.

Firewall Performance (large packet) - 1.2 Гбит/c

Switching Device Capacity - 8 Гбит/c

Number of recommended users - 150

Fixed WAN портів - 3 x GE (1 x Combo port)

Fixed LAN Ports - 24xGE

SIC Slots - 4

USB 2.0 Ports - 1

Console Port - 1



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