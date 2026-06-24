Bosch отримала велике замовлення від Mercedes-Benz

24 июня 2026, 19:26

Електрифікація мобільності й далі набирає обертів, і Bosch разом зі своїми клієнтами активно формує цю трансформацію.

Компанія нещодавно отримала велике нове замовлення від Mercedes-Benz на постачання значного обсягу електродвигунів до 2030-х років для нового покоління електричних силових агрегатів преміального автовиробника. «Нове замовлення підтверджує наше давнє партнерство з Mercedes-Benz і свідчить про те, що ми можемо успішно застосовувати свою експертизу навіть у технологічно складних проєктах», — зазначив Маркус Хайн, член правління Bosch і голова Bosch Mobility. Замовлення стало продовженням успішного для Bosch 2025 року, протягом якого компанія отримала понад 70 клієнтських проєктів у всьому світі. Наразі Bosch постачає технології та рішення для електромобільності більш ніж 50 автовиробникам у різних країнах. Попри те, що ринки в різних регіонах розвиваються з різною швидкістю, а ціновий і конкурентний тиск залишаються високими, ці замовлення свідчать про одне: Bosch упевнено зміцнює свої позиції в електромобільності.

«Ми завойовуємо довіру клієнтів завдяки нашій ключовій компетенції: здатності розробляти й виробляти складні технології у великих обсягах, досягаючи значного ефекту масштабу в усьому світі. Ми постачаємо рішення для електричного приводу на ринки по всьому світу», — підкреслив Маркус Хайн.

Електродвигуни Bosch вирізняються ефективністю до 98%, а також підвищеною питомою потужністю — насамперед завдяки новій технології намотування. Двигуни також оснащені інноваційною системою масляного охолодження ротора, яка забезпечує ефективне відведення тепла. Ще одна важлива перевага — масштабована платформна архітектура: довжину електродвигуна можна змінювати залежно від необхідної потужності, що дає змогу легко інтегрувати його в різні варіанти осей. Це дає клієнтам змогу гнучко та економічно ефективно інтегрувати силовий агрегат у різні моделі автомобілів. Поєднання високої ефективності, інноваційного охолодження, оптимізованої технології намотування та масштабованої платформної архітектури забезпечує особливо компактну конструкцію, що зменшує вагу, потребу в просторі та, зрештою, системні витрати.



Bosch планує виготовити понад 7 мільйонів компонентів для електричного приводу у 2026 році. Наразі зі світових виробничих ліній компанії щохвилини сходить близько семи електродвигунів.

Окрім преміальних виробників, таких як Mercedes-Benz, Bosch також співпрацює з багатьма іншими міжнародними автовиробниками у сфері електромобільності. В Індії, наприклад, компанія створила спільне підприємство з Tata AutoComp Systems для розробки, комерціалізації та виробництва е-осей для індійського ринку.

Bosch також відіграє провідну роль як технологічний партнер у Китаї — найбільшому автомобільному ринку світу. «Ми вже працюємо практично з усіма китайськими автовиробниками, а також із численними міжнародними виробниками, що працюють у Китаї», — зазначив Марко Цеє, президент підрозділу Electrified Motion компанії Bosch. Понад десять років Bosch виробляє продукцію для багатьох автовиробників у цій країні та постачає рішення для електричного приводу більш ніж 30 клієнтам.

Від напівпровідників із карбіду кремнію до комплексних рішень для силових агрегатів — Bosch охоплює весь спектр електромобільності у глобальному масштабі. Окрім е-осі, компанія тепер також пропонує рішення формату «X в 1», у яких кілька елементів — електродвигун, силова електроніка, трансмісія та система управління енергією — об’єднані у високоінтегровані системи. Вони компактніші, легші, менш складні та дають клієнтам очевидні переваги з погляду вартості.