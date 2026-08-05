Китай навчив дрон летіти як яструб — і він вже вміє стежити за наземними цілями

5 августа 2026, 10:15

Пекінський університет науки і технологій у березні 2026 року представив серію біонічних БпЛА, що імітують польоти яструба, голуба, метелика і жука.



Підйомна сила — виключно за рахунок змахів крил, без гвинтів і реактивних двигунів. Найбільш відпрацьований прототип — яструб — встановив світовий рекорд для платформ цього класу: 256 хвилин у повітрі без посадки.

Система машинного зору, здатна розпізнавати і супроводжувати наземні цілі на різних дистанціях — плюс акустична і візуальна малопомітність, властива самій біоніці. Дрон, що виглядає і звучить як хижий птах на малій висоті, не спрацьовує в більшості систем виявлення, що калібровані під акустичну сигнатуру гвинтів або RCS традиційного планера.Це і є головна нішева перевага: існуючі засоби протидії БпЛА — акустичні сенсори, радари виявлення малих цілей, оптичні системи — налаштовані під відому сигнатуру мультикоптерів і малих літакових апаратів. Біонічний дрон з рухом крил генерує інший акустичний профіль і іншу кінематику на відео — і ця невідповідність автоматичним алгоритмам класифікації є реальним тактичним вікном.Університетська розробка — це не одразу зброя, але і не абстрактна наука. Яструб з машинним зором і супроводом цілі — це готова розвідувальна платформа для дій у міській забудові, прикордонній зоні або на малій висоті над місцевістю, де дрон-квадрокоптер демаскує себе за секунди.256 хвилин — понад 4 години — у класі махокрилих апаратів це стрибок. Означає, що енергетична проблема, яка роками стримувала практичне застосування орнітоптерів, вирішена щонайменше на рівні прототипу.Біонічна авіація рухається з категорії «цікавий інженерний проєкт» в категорію «проблема для систем виявлення», і Китай — єдина країна, де такі розробки фінансуються паралельно в кількох університетах і держкорпораціях одночасно.