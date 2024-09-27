27 сентября 2024, 9:15

Перший у світі дрон з радіусом дії 9,3 тис км створили у Південній Кореї

Високошвидкісний дрон працює на водні, літає до 14 годин та може нести до 10 кг. Тестові польоти вже відбулися з Сеулу до Німеччини (9298 км) та до США (9041 км).


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