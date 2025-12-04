Європейські лоукости планують повернутись в Україну: коли це стане можливим

4 декабря 2025, 17:15

Європейські лоукости планують відновити польоти в Україну одразу після того, як авіапростір стане безпечним для пасажирських рейсів.



Wizz Air уже розробила детальний план повернення: компанія хоче розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після мирної угоди та збільшити їх кількість до 50 у перспективі семи років.